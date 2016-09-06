برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

مشاكلك النفسية والاجتماعية تؤثربالسلب على قدرتك على العمل حاول أن تستفيد من تجاربك السابقة لتكون قادرًا على التعامل مع هذه الأزمة بسهولة تامة فأنت لديك كنز من المعرفة القديمة فى الماضى وتحتاج فقط لتطبيقها.

على الصعيد العاطفي:

حركة الكواكب اليوم تجعلك أكثر رومانسية وعاطفية ورغم أنك فى الفترة الماضية كنت تتشدق بالكثير من الكلام عن الحب إلا أنك الآن فقط على استعداد لتلبية متطلبات الحب الحقيقية.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

انقطعت لفترة طويلة عن تدريبات اللياقة الخاصة بك ولكنك قريب من العودة للمسار الصحيح ولن تتجاهل صحتك كثيرًا لأن هذا سيكلفك الكثير.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

اليوم تحتاج للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، حاول أن تبتعد عن التمسك بالمألوف وابحث عن المغامرة والإثارة فقد تمنحك تجربة جديدة تغير حياتك للأبد.