برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

من المتوقع أن تشهد تغييرات قوية على الصعيد المهنى فإذا كنت تفكر فى تغيير عملك مثلاً فهناك احتمال قوى أنك ستتخذ هذه الخطوة بشكل نهائى اليوم، وسيكون أمامك بعض المخاطر لكنك ستتجاهلها وتنفذ قرارك.

على الصعيد العاطفي:

تواجه الكثير من الضغوط من أشخاص فى محيطك على صعيد العلاقة العاطفية وهو ما يجعل علاقتك تتدهور لذا حاول أن تفهم وتستوعب ما يحدث وستكافأ بشعور جارف بالامتنان والحنان منه فى النهاية

برج العقرب على الصعيد الصحي:

هناك الكثير من الأخبار الجيدة المتعلقة بحالتك الصحية اليوم، وكذلك المتعلقة بصحة شخص قريب منك كأحد أفراد أسرتك أو صديق مقرب كانت تراودك مخاوف بشأن حالته الصحية ستهدأ اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

تتمتع اليوم بقوة لا يستهان بها وستتمكن من إنجاز أشياء كنت تحاول إنجازها من فترة طويلة ولم تنجح فى ذلك ولكن اليوم لا أحد يستطيع أن يمنعك عن عمل ما تريده.