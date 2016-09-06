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أحمد أبو الغيط في ضيافة “يوم بيوم” على قناة النهار اليوم

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أحمد أبو الغيط في ضيافة “يوم بيوم” على قناة النهار اليوم أحمد أبو الغيط في ضيافة “يوم بيوم” على قناة النهار اليوم

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

يحل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أول حوار تلفزيوني له بعد القمة العربية التي انعقدت في موريتانيا، ضيفًا على برنامج “يوم بيوم”، الذي يقدمه الإعلاميين محمد مصطفي شردي وريهام السهلي، وذلك في الثامنة من مساء غد الثلاثاء علي قناة “النهار اليوم”.

ويكشف “أبو الغيط” عن موقف الجامعة العربية من مرشحي وقطر ولبنان لليونسكو، كما يجيب على عدة تساؤلات منها: “هل يمكن التوافق حول مرشح عربي لمنصب مدير منظمة اليونسكو؟ وهل يتفق مع الرأي الذي يؤكد أن العالم العربي يتعرض لمؤامرة؟، ولماذا أصيب الشارع العربي بالإحباط من دور الجامعة في حل قضاياه؟، وهل يعرقل ميثاق الجامعة العربية من أداء دورها؟، وما هو موقف الجامعة من التدخل الإيراني والتركي في المنطقة؟”.

كما يتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عن موقف الجامعة العربية من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا.

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