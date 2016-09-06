مجموعة ألوان جنونية تشبه الدمى من mac
الإثنين 05-09-2016 17:19
Trolls تعود من جديد! دمى آتية من ذكريات الشباب بخصلات شعرها القزحية، وبطونها المرصعة بالجواهر وتعويذات الحظ إلى M•A•C Good Luck Trolls – مجموعة ألوان جنونية تشبه تلك الدمى تماما. من منتجات ليبغلاس بلون Bubble Butt إلى الآيشادو بألوان Suns Out و Buns Out وبودرة Beauty Powder بلون Glow Rida...لم تكن Trolls بهذا السحر من قبل!
#MACGoodLuckTrolls
LIPSTICK
Can’t Be Tamed أصفر ليموني نقي (كريمشين)
Sushi Kiss : كريمي مرجاني متوسط (ساتان)
Dance Off, Pants Off : وردي حار بلوري (فروست)
Midnight Troll : أزرق غني (مت)
BEAUTY POWDER
Glow Rida :لمعان بيج ناعم مع بريق ذهبي فائق النعومة
Play it Proper pastel : وردي ناعم مع بريق
LIPGLASS
Bubble Butt: أرجواني مع غليتر وردي وأزرق ناعمة
Twerkquoise transparent :أزرق سماوي مع بريق وردي ناعم
Saint Germain : وردي فاتح هادئ
Glitter Grunge :توتي نقي مع بريق فضي ناعم جدا
GLITTER
Fuchsia : بريق فوشيا ناعم
REFLECTS GLITTER
Reflects Transparent : أزرق مخضر مع غليتر ناعم أزرق مخضر
Reflects Purple Duo very :غليتر بنفسجي ناعم
EYE SHADOW
Paradisco : مرجان وردي مشرق مع لؤلؤ (فروست)
Black Tied :أسود مع بريق فضي (فيلفيت)
Silly Vanilly : أبيض مع غليتر فضي ناعم جدا (ساتان)
Suns Out, Buns Out :أصفر خردلي مع لؤلؤ (فيلوكس بيرل)
Atlantic Blue : أزرق كوبالت (مت)
CHROMACRAZE
Tease and Thank You :أزرق كوبالت مشرق
Good Luck Locks :وردي
BRUSH
187SH Duo Fibre Face Brush
فرشاة187SH للوجه ثنائية الألياف