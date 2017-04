مجموعة ألوان جنونية تشبه الدمى من mac

Trolls تعود من جديد! دمى آتية من ذكريات الشباب بخصلات شعرها القزحية، وبطونها المرصعة بالجواهر وتعويذات الحظ إلى M•A•C Good Luck Trolls – مجموعة ألوان جنونية تشبه تلك الدمى تماما. من منتجات ليبغلاس بلون Bubble Butt إلى الآيشادو بألوان Suns Out و Buns Out وبودرة Beauty Powder بلون Glow Rida...لم تكن Trolls بهذا السحر من قبل!

#MACGoodLuckTrolls

LIPSTICK

Can’t Be Tamed أصفر ليموني نقي (كريمشين)

Sushi Kiss : كريمي مرجاني متوسط (ساتان)

Dance Off, Pants Off : وردي حار بلوري (فروست)

Midnight Troll : أزرق غني (مت)

BEAUTY POWDER

Glow Rida :لمعان بيج ناعم مع بريق ذهبي فائق النعومة

Play it Proper pastel : وردي ناعم مع بريق

LIPGLASS

Bubble Butt: أرجواني مع غليتر وردي وأزرق ناعمة

Twerkquoise transparent :أزرق سماوي مع بريق وردي ناعم

Saint Germain : وردي فاتح هادئ

Glitter Grunge :توتي نقي مع بريق فضي ناعم جدا

GLITTER

Fuchsia : بريق فوشيا ناعم

REFLECTS GLITTER

Reflects Transparent : أزرق مخضر مع غليتر ناعم أزرق مخضر

Reflects Purple Duo very :غليتر بنفسجي ناعم

EYE SHADOW

Paradisco : مرجان وردي مشرق مع لؤلؤ (فروست)

Black Tied :أسود مع بريق فضي (فيلفيت)

Silly Vanilly : أبيض مع غليتر فضي ناعم جدا (ساتان)

Suns Out, Buns Out :أصفر خردلي مع لؤلؤ (فيلوكس بيرل)

Atlantic Blue : أزرق كوبالت (مت)

CHROMACRAZE

Tease and Thank You :أزرق كوبالت مشرق

Good Luck Locks :وردي

BRUSH

187SH Duo Fibre Face Brush

فرشاة187SH للوجه ثنائية الألياف