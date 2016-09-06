إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعى لـ9 مواطنين بأسوان

وجه مجدى حجازى محافظ أسوان، مسئولى التضامن الاجتماعى بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعى لـ9 مواطنين بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعى اللازم لهذه الحالات لتحديد أنواع الصرف والتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات خلال اللقاء الأسبوعى مع المواطنين.

وكلف محافظ أسوان مدير عام الصحة بدراسة علاج حالة على نفقة الدولة، وأيضًا دراسة طلب للالتحاق بفصول التمريض ووجه مديرية التنظيم والإدارة إلى إدراج حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة لمديرية التنظيم والإدارة ضمن نسبة الـ5 % فى التشغيل مستقبليًا، علاوة على إدراج 13 طلبًا بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الاجتماعى مراعاة لظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم، بالإضافة إلى ادراج طلب أحد الشباب ضمن مبادرة "مشروعك" بعد تقدمه بطلب لتوفير فرصة عمل له للحصول على قرض ميسر لتنفيذ أحد المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر.

وطالب المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان بادراج 3 حالات ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة المزمع إنشاؤها بأسوان خلال الفترة المقبلة.