مدير أمن الغربية يجتمع بالضباط الجدد المنقولين للمديرية

عقد اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية إجتماعا مع 52 من الضباط الجدد المنقولين حديثا بعد صدور الحركة العامة للتنقلات وذلك بمركز تدريب الشرطة بحضور العميد ايمن حجازى رئيس قسم شئون الضباط ورحب مدير الأمن بالضباط وهنأهم بالتخرج والترقية.

ووجه مدير الأمن الضباط بتأدية الواجب الوظيفي في إطار القوانين واللوائح والتعليمات والكتب الدورية وتجنب سلبية الأداء والمتابعة الميدانية ومراجعة خطط التأمين في ضوء الظروف الراهنة والمتغيرات الوظيفية ومطابقتها للواقع والتطبيق الفعال لها مع مراجعة الخطط وتجنب الإنحرافات المسلكية والابتعاد عن مواطن الشبهة والزلل وعدم القبض أو التحفظ على أى شخص دون سند من القانون أو قرار من النيابة العامة أوالمحاكم المختصة دونما إخلال بضوابط حالات التلبس المقرره قانوناً.

كما حظر مدير الامن الضباط من اللجوء لأية إجراءات قسريه وسوء المعامله ، و إستعمال القسوه ، والتعذيب بحسبانها معاقب عليها قانوناً كما أن جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم مع البعد عن أية تصرفات أو أيه صور من صور التعسف فى إستعمال الحق أو سوء إستخدام السلطه مع تجنب إثارة مشاعر المواطنين حتى لايكون ذلك مدعاة للإسقاط على هيئة الشرطة وأدائها الأمنى .

وفي نهاية اللقاء استمع مدير الأمن لبعض المقترحات والشكاوى من الضباط.