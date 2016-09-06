غدًا.. «الجنايات» تستأنف محاكمة المتهمين في «أحداث عنف الوراق»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا الثلاثاء، محاكمة المتهمين فى قضية “أحداث عنف الوراق” المتهم فيها 4 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومي، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر، وعادل الشاذلي، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت كل من إسلام أيمن حسن، طالب، مخلى سبيله، وعماد إبراهيم أحمد، سائق، محبوس، وعادل خلف عبدالعال، طالب، محبوس، ومحمد علوانى حسين، حداد، محبوس، للمحاكمة الجنائية، لقيامهم في 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.