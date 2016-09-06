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محاكمة بديع و738 متهمًا بـ”فض رابعة”..غدًا

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محاكمة بديع و738 متهمًا بـ”فض رابعة”..غدًا محاكمة بديع و738 متهمًا بـ”فض رابعة”..غدًا

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة،  غدا الثلاثاء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 739 متهمًا، في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليًا”، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

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