10 نصائح للحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة

مع توافد ضيوف الرحمن على الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، نقدم هنا مجموعة من النصائح لسلامة الحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة.
- عليكم مراجعة الطبيب قبل تأدية الحج لتقييم الحالة الصحية ووصف العلاج المناسب عند الحاجة لأخذ الاحتياطات اللازمة.
- الحرص على إحضار كمية كافية من الأدوية الموصوفة وحفظها جيداً.
- أخذ التطعيمات الموصى بها قبل السفر للحج، وتناول الأدوية في مواعيدها المحددة.
- الحرص على إبلاغ الشخص القريب في مكان الإقامة وطبيب البعثة بنوعية المرض والأدوية الموصوفة.
- التأكيد من وضع سوار حول المعصم أو بطاقة توضح الاسم والعمر والجنسية وطبيعة المرض ومكان الإقامة.
- التأكيد من حمل تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية والعلاج الموصوف.
- الأخذ بالرخص الشرعية متى تحققت شروطها من أخل التخفيف عنكم خلال أداء مناسك الحج.
- التوقف عن أي نشاط عند الإحساس ببوادر التعب والإجهاد الزائد.
- تجنب الازدحام وقت الذروة.
- اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة التي قد تضر من حالتكم الصحية كالمنبهات والأطعمة الدسمة.