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10 نصائح للحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة

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10 نصائح للحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة 10 نصائح للحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة

مع توافد ضيوف الرحمن على الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، نقدم هنا مجموعة من النصائح لسلامة الحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة.

- عليكم مراجعة الطبيب قبل تأدية الحج لتقييم الحالة الصحية ووصف العلاج المناسب عند الحاجة لأخذ الاحتياطات اللازمة.

- الحرص على إحضار كمية كافية من الأدوية الموصوفة وحفظها جيداً.

- أخذ التطعيمات الموصى بها قبل السفر للحج، وتناول الأدوية في مواعيدها المحددة.

- الحرص على إبلاغ الشخص القريب في مكان الإقامة وطبيب البعثة بنوعية المرض والأدوية الموصوفة.

- التأكيد من وضع سوار حول المعصم أو بطاقة توضح الاسم والعمر والجنسية وطبيعة المرض ومكان الإقامة.

- التأكيد من حمل تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية والعلاج الموصوف.

- الأخذ بالرخص الشرعية متى تحققت شروطها من أخل التخفيف عنكم خلال أداء مناسك الحج.

- التوقف عن أي نشاط عند الإحساس ببوادر التعب والإجهاد الزائد.

- تجنب الازدحام وقت الذروة.

- اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة التي قد تضر من حالتكم الصحية كالمنبهات والأطعمة الدسمة.

 

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