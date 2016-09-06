10 نصائح للحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة

مع توافد ضيوف الرحمن على الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، نقدم هنا مجموعة من النصائح لسلامة الحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة.

- عليكم مراجعة الطبيب قبل تأدية الحج لتقييم الحالة الصحية ووصف العلاج المناسب عند الحاجة لأخذ الاحتياطات اللازمة.

- الحرص على إحضار كمية كافية من الأدوية الموصوفة وحفظها جيداً.

- أخذ التطعيمات الموصى بها قبل السفر للحج، وتناول الأدوية في مواعيدها المحددة.

- الحرص على إبلاغ الشخص القريب في مكان الإقامة وطبيب البعثة بنوعية المرض والأدوية الموصوفة.

- التأكيد من وضع سوار حول المعصم أو بطاقة توضح الاسم والعمر والجنسية وطبيعة المرض ومكان الإقامة.

- التأكيد من حمل تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية والعلاج الموصوف.

- الأخذ بالرخص الشرعية متى تحققت شروطها من أخل التخفيف عنكم خلال أداء مناسك الحج.

- التوقف عن أي نشاط عند الإحساس ببوادر التعب والإجهاد الزائد.

- تجنب الازدحام وقت الذروة.

- اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة التي قد تضر من حالتكم الصحية كالمنبهات والأطعمة الدسمة.