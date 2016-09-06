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سياسي سوري: “بوتين” يخشى إدارة أمريكية جديدة تعرقله في سوريا

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سياسي سوري: “بوتين” يخشى إدارة أمريكية جديدة تعرقله في سوريا سياسي سوري: “بوتين” يخشى إدارة أمريكية جديدة تعرقله في سوريا

الكاتب والمحلل السياسي السوري، بسام جعارة

قال الكاتب والمحلل السياسي السوري، بسام جعارة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخشى إدارة أمريكية جديدة تضع حدًا للغزو الروسي في سورية، وتحديدًا هيلارى كلينتون المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد جعارة، خلال لقائه ببرنامج “المسار السوري”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن روسيا فشلت في سوريا، وأن فلاديمير بوتين هو من يسارع للقاء نظيره الأمريكي باراك أوباما لمساعدته في الأوضاع في سوريا.

وأكد جعارة أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما سلم سوريا إلى موسكو لكي تنوب عنه في قتل الشعب السوري وإنهاء الدولة السورية، معتبرًا أن موسكو فشلت في سوريا.

 

 

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