وزير الصحة: الاتفاق على تطوير المنظومة الصحية بشمال سيناء

أسفر اجتماع بين وزير الصحة ووكيل الوزارة بشمال سيناء عن الموافقة على مد مستشفى العريش العام بوحده علاج الحروق، وأحدث جهاز رنين مغناطيسى.

ذكر مصدر فى مديرية الصحة أن الدكتور أحمد عماد عقد اجتماعًا مع الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة صحه شمال سيناء، لبحث إحتياجات صحة شمال سيناء، حيث تمت الموافقة على مد المستشفى بجهاز قسطره القلب خلال 2017 المقبل، وذلك بعد إتمام تدريب الكوادر البشرية من أبناء المحافظة بمستشفيات جامعه قناة السويس.

وقد تم الإتفاق على موعد افتتاح مستشفيات بئر العبد ونخل، ودخولهما الخدمة يناير 2017، وكذلك الموافقة على تحويل مركز طب أسرة بغداد إلى مستشفى مركزى بطاقة 40 سريرًا، ورفع كفاءة وحدتى طب أسرة الجفجافة والقسيمة، ومدهمها بغرفة عمليات وطوارئ، وتحويل مركز طب أسرة رمانة إلى مركز إصابات وطوارئ.