غلق 3 دروب صحراوية تستغلها العصابات لتهريب المواشى بالخارجة وباريس‎

صرح االلواء عصام بدير مدير أمن الوادي الجديد، أنه تم غلق 3 دروب صحراوية لتهريب الممنوعات بمركزي الخارجة وباريس، وقال إنه تم تسيير مأمورية أمنية مكبرة بقيادة العميد عصام مهني رئيس مباحث المديرية، ومن خلال استخدام معدات مديرية الطرق، ومجلسي مدينتي الخارجة وباريس، تم غلق وردم 3 دروب تستغلها العصابات والخارجين عن القانون في تهريب المواد المخدرة والماشية بدون ترخيص، والممنوعات، بشكل عام، حيث تم غلق وردم دروب خلف كمين الكيلو 55 بطريق باريس – الأقصر، وكمين النقب الحدودي بطريق الخارجة – أسيوط، ودرب آخر في طريق الداخلة – الخارجة.

واضاف بدير، أن المديرية وضعت دوريات ثابتة ومتحركة علي عدة طرق داخلية وخارجية بالمحافظة، في أوقات مختلفة لمتابعة ورصد أي نشاط إجرامي في هذه الدروب الصحراوية، خاصة القريبة من الطريق وتدور حول الأكمنة الثابتة، مشيرًا، إلي أن هناك تنسيق علي أعلي مستوي بين مديرية الأمن، وقوات حرس الحدود، لتعقيم جميع المناطق الحدودية والدروب الصحراوية ،التي تستغلها العصابات والخارجين عن القانون في أعمال التهريب.