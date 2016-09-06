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قائد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام: أمن الحج "خط أحمر"

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قائد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام: أمن الحج "خط أحمر" قائد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام: أمن الحج "خط أحمر"

> (رويترز)

أكّد اللواء أحمد الأحمدى قائد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام فى اليوم الاثنين، أن الأمن فى الحرم المكى "متوفر" مشيرا إلى أن هذا الموضوع "لا نقاش فيه ولا جدال" وهو بمثابة الخطوط الحمراء التى لا يمكن تخطيها تحت أى ظرف.

 

وجاءت تصريحات الأحمدى فى مقابلة أجرتها معه رويترز عقب العرض العسكرى الرمزى لقوات أمن الحج والقوات الخاصة والذى حضره ولى العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

 

وأوضح الأحمدى، أن الإجراءات الأمنية داخل الحرم المكى "تتركز فى عدة محاور أهمها توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن" مناشدا الحجاج "التعاون مع قوى الأمن الذين لم يوضعوا فى هذا المكان إلا لخدمتهم والسهر على راحتهم."

 

وما زال الحجاج يتوافدون على مكة المكرمة لأداء فريضة الحج لهذا العام وذكرت تقارير إعلامية محلية سعودية أن أعدادهم فاقت المليون حتى الآن.


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مصر 365

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