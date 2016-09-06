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الخطوط السعودية والسودانية والإريترية تلغى 3 رحلات لعدم جدواها الاقتصادية

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الخطوط السعودية والسودانية والإريترية تلغى 3 رحلات لعدم جدواها الاقتصادية الخطوط السعودية والسودانية والإريترية تلغى 3 رحلات لعدم جدواها الاقتصادية

>كتب محمد طنطاوى

 

تلقت سلطات مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الإثنين 3 إخطارات من شركات الخطوط الجوية السودانية والإريترية والسعودية، تفيد إلغاء قيام 3 رحلات لعدم جدواها الاقتصادية. 

 

وأوضح مصدر ملاحى مسئول أن شركة الخطوط الجوية الإريترية أخطرت سلطات المطار بإلغاء رحلتها رقم 8361 المتجهة إلى أسمرة، بالإضافة إلى إخطار آخر من شركة الخطوط ، يفيد إلغاء قيام رحلتها رقم 318 المتجهة إلى المدينة. 

 

كما ألغت شركة الخطوط الجوية السودانية قيام رحلتها رقم 103 المتجهة إلى الخرطوم، وذلك عدم الجدوى الاقتصادية من قيام هذه الرحلات، وتم التنسيق مع سلطات المطار لتسفير الركاب على متن طائرات أخرى. 

 

 


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