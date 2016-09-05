«الوفد» يدين تفجيرات العاصمة الأفغانية

أدان حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى مقتل اكثر من 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.

و كانت العاصمة قد شهدت انفجار بالقرب من وزارة الدفاع، و عندما سارع أفراد من الجيش والشرطة ومدنيون لمساعدة ضحايا التفجير الأول وقع التفجير الثاني الذي نجم عن قيام انتحاري بتفجير نفسه.

وأعرب “فؤاد” عن خالص عزاء الوفد للشعب الأفغاني و الحكومة ولأسر الضحايا و المصابين. و أكد “فؤاد” أن مصر حكومة وشعبًا تقف مع دولة أفغانستان صفًا واحدًا فى مواجهة خسة الإرهاب، مؤكدًا أن برغم ما تتكبده الشعوب من ألم، فإنه لا مكان للإرهاب في مستقبل الشعوب.