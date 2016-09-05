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«الوفد» يدين تفجيرات العاصمة الأفغانية

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«الوفد» يدين تفجيرات العاصمة الأفغانية «الوفد» يدين تفجيرات العاصمة الأفغانية

حزب-الوفد

 

أدان حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمي الدكتور محمد فؤاد، التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى مقتل اكثر من 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.

و كانت العاصمة قد شهدت انفجار بالقرب من وزارة الدفاع، و عندما سارع أفراد من الجيش والشرطة ومدنيون لمساعدة ضحايا التفجير الأول وقع التفجير الثاني الذي نجم عن قيام انتحاري بتفجير نفسه.

وأعرب “فؤاد” عن خالص عزاء الوفد للشعب الأفغاني و ولأسر الضحايا و المصابين. و أكد “فؤاد” أن حكومة وشعبًا تقف مع دولة أفغانستان صفًا واحدًا فى مواجهة خسة الإرهاب، مؤكدًا أن برغم ما تتكبده الشعوب من ألم، فإنه لا مكان للإرهاب في مستقبل الشعوب.

 

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