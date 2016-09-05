أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الوفد» ينتهى من من صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية

Google+ Print
«الوفد» ينتهى من من صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية «الوفد» ينتهى من من صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية

حزب الوفد

صرح النائب الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن بيت الخبرة البرلماني للحزب انتهى من صياغة مشروع قانون العدالة الانتقاليةأ مستندًا للمشروع الذي أعده المستشار ياسر الهضيبي عضو الهيئة العليا للحزب.

وأشار المستشار محمد عبدالمنعم السحيمي، عضو بيت الخبرة البرلماني، ومقرر اللجنة التشريعية والدستورية لحزب الوفد، أن القانون ينشأ مفوضية العدالة الانتقالية وتتشكل من خلال مجلس أعلى للمفوضية وأمانة عامة للمجلس وثلاث لجان رئيسية لجنة تقصي، وكشف الحقائق ولجنة المحاسبة والتصالح ولجنة جبر الضرر.

كما أوضح دكتور أحمد حماد عضو بيت الخبرة واللجنة التشريعية والدستورية لحزب الوفد أن القانون يهدف إلى الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية، ووضع آليات للمحاسبة الحقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة الفاسدين ووضع آليات لضمان عدم تكرار مثل تلك الافعال.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لبيت الخبرة، أن القانون يستهدف الحقبة الأخيرة في نظام الحكم الأسبق، منذ يناير 2005، حيث كانت تلك الحقبة الموقد الأساسي لقيام ثورة 25 يناير، و موجتها الثانية في ثورة 30 يونيو.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا