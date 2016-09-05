«الوفد» ينتهى من من صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية

صرح النائب الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن بيت الخبرة البرلماني للحزب انتهى من صياغة مشروع قانون العدالة الانتقاليةأ مستندًا للمشروع الذي أعده المستشار ياسر الهضيبي عضو الهيئة العليا للحزب.

وأشار المستشار محمد عبدالمنعم السحيمي، عضو بيت الخبرة البرلماني، ومقرر اللجنة التشريعية والدستورية لحزب الوفد، أن القانون ينشأ مفوضية العدالة الانتقالية وتتشكل من خلال مجلس أعلى للمفوضية وأمانة عامة للمجلس وثلاث لجان رئيسية لجنة تقصي، وكشف الحقائق ولجنة المحاسبة والتصالح ولجنة جبر الضرر.

كما أوضح دكتور أحمد حماد عضو بيت الخبرة واللجنة التشريعية والدستورية لحزب الوفد أن القانون يهدف إلى الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية، ووضع آليات للمحاسبة الحقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة الفاسدين ووضع آليات لضمان عدم تكرار مثل تلك الافعال.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لبيت الخبرة، أن القانون يستهدف الحقبة الأخيرة في نظام الحكم الأسبق، منذ يناير 2005، حيث كانت تلك الحقبة الموقد الأساسي لقيام ثورة 25 يناير، و موجتها الثانية في ثورة 30 يونيو.