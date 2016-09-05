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محقق بالطيران: سيتم الكشف عن الأسباب الخاصة بحادث الطائرة الروسية بعد 60 يومًا

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محقق بالطيران: سيتم الكشف عن الأسباب الخاصة بحادث الطائرة الروسية بعد 60 يومًا محقق بالطيران: سيتم الكشف عن الأسباب الخاصة بحادث الطائرة الروسية بعد 60 يومًا

المحقق الدولي فى الطيران، هاني جلال

قال المحقق الدولي فى حوادث الطيران، هاني جلال، إن قيام لجنة التحقيق فى حادث الطائرة الروسية بإنهاء مرحلة اصطفاف الحطام للطائرة الروسية المنكوبة التي سقطت فى شرم الشيخ يعد أمرًا طبيعيًا، ويسير وفق الترتيب الخاص بفحص الحطام الخاص بأي طائرة.

وأضاف جلال خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن إعادة تجميع الحطام خطوة أساسية فى التحقيق، ويشترك أن يكون هناك ما يقرب من 70% من الحطام.

وأوضح جلال أن التصور المبدئي للسبب الرئيسي لسقوط تلك الطائرة هو انفجار ناتج عن عمل تخريبي، مشيرًا إلى أنه بعد تحليل نتائج الصندوقين الأسوديين يتم استنتاج التصور المبدئي، ويستكمل هذا التصور عملية فحص الحطام.

وأكد جلال أن لجنة التحقيق لم يخرج عنها التقرير النهائي الخاص بفحص الحطام، كما أن النتائج ستنتظر التحليل النهائي الطب الشرعي للحطام، لأن الانفجار يؤثر علي هيكل الطائرة والمعادن والأشخاص.

وأوضح جلال أن إعادة ترتيب الحطام قارب علي الانتهاء، وبعدها سيتم بحث بقية النقاط، معربًا عن توقعاته بإنتهاء الأمر، والكشف عن الأسباب الخاصة بسقوط الطائرة الروسية المنكوبة خلال شهرين.

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أونا

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