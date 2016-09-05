رئيس “الأرصاد الجوية” ينفى تعرض مصر لعاصفة ثلجية غدًا

نفى رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية الدكتور، أحمد عبد العال، ، تعرض مصر لعاصفة ثلجية غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هذه الشائعة تكررت مثلما حدث العام الماضي فى نفس التوقيت، مشددًا علي أن الحديث عن هذا الأمر غير صحيح.

وقال عبد العال خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن غدًا الثلاثاء يُعد يومًا عاديًا بالنسبة للطقس، حتي فى البلدان العربية، التي تم ترديد نفس هذا الأمر عليها، حيث يسوده استقرار على معظم الأنحاء وسط توقعات بسقوط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المدن، لا تصل لدرجة العاصفة الثلجية.