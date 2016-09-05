أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس “الأرصاد الجوية” ينفى تعرض مصر لعاصفة ثلجية غدًا

Google+ Print
رئيس “الأرصاد الجوية” ينفى تعرض مصر لعاصفة ثلجية غدًا رئيس “الأرصاد الجوية” ينفى تعرض مصر لعاصفة ثلجية غدًا

رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية الدكتور، أحمد عبد العال

 

نفى رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية الدكتور، أحمد عبد العال، ، تعرض لعاصفة ثلجية غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أن هذه الشائعة تكررت مثلما حدث العام الماضي فى نفس التوقيت، مشددًا علي أن الحديث عن هذا الأمر غير صحيح.

وقال عبد العال خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن غدًا الثلاثاء يُعد يومًا عاديًا بالنسبة للطقس، حتي فى البلدان العربية، التي تم ترديد نفس هذا الأمر عليها، حيث يسوده استقرار على معظم الأنحاء وسط توقعات بسقوط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المدن، لا تصل لدرجة العاصفة الثلجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب