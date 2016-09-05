الفلبين تسجل أول إصابة بفيروس «زيكا» هذا العام

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “زيكا” هذا العام ومن المرجح أن تكون محلية، متوقعة اكتشاف مزيد من الحالات بعد تشديد إجراءات الرقابة.

ونقل راديو “سوا” عن متحدث باسم الوزارة قوله في بيان اليوم، إن امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا وتعيش في وسط الفلبين أصيبت بالفيروس.

وأضاف أن المرأة ليست حاملًا وتتعافى في منزلها ومن المرجح بشدة أن تكون أصيبت بالفيروس داخل الفلبين لأنها لم تسافر إلى أي من الدول التي ظهر فيها الفيروس خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت الفلبين عن أول إصابة بمرض زيكا في 2002، وكانت لمراهق من جزيرة سيبو وسط البلاد، فيما اكتشف في العام نفسه أربع حالات لاحقة في البلاد لأجانب.

وينتقل فيروس “زيكا” عبر البعوض التي توجد في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وعثر عليها في الأمريكيتين.

أ ش أ