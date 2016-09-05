هانئ رسلان: أداء الخارجية والري بشأن سد النهضة “دون المستوى”

قال رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور، هانئ رسلان، إن أداء وزارتي الخارجية والري في إدارة ملف سد النهضة “دون المستوى”، مضيفًا: “التنسيق غائب بين الخارجية والري”.

وطالب رسلان خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، بضرورة وجود وقفة من الحكومة المصرية لإعادة تقييم المسار التفاوضي مع إثيوبيا، قائلاً: “هناك فشل في إدارة هذا الملف”.

وأضاف رسلان أن دولة السودان متضامنة مع إثيوبيا، لأنه هناك لهجة غير مطمئنة، بالإضافة إلى عدم التعاون مع مصر، فضلاً عن المشاعر السلبية من السودان غير المفهومة.

وأوضح رسلان أن المسار المتعلق بالتفاوض السياسي الخاص بالمكاتب الاستشارية يُؤكد على وجود خلاف “عميق” بين الأطراف، لأن مصر تريد التعاون المشترك، وعدم إلحاق الضرر، بينما إثيوبيا تريد المماطلة وكسب الوقت لصالحها، مؤكدًا أن السبب المعلن لتأجيل عقود المكتب الاستشاري غير حقيقي.