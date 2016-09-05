«الأوقاف»: 12 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف، أنّ حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن، وصلت إلى أكثر من 12 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها: “تشكر وزارة الأوقاف كل من تبرعوا لشراء صكوك الأضاحي، حيث بلغت حصيلة الصكوك حتى تاريخه أكثر من 12 مليون جنيه، ومازال قبول التبرع مستمرًا إلى ثالث أيام النحر يوم الأربعاء 14 سبتمبر، وسيتم الذبح على الطريقة الشرعية وفي الوقت الشرعي للذبح بإذن الله تعالى، ويجري إعداد قوائم المستحقين في المناطق الأكثر فقرًا، علمًا بأن الوزارة ستعلن في حينه عن مناطق التوزيع وكميات اللحوم الموزعة، وأعداد من يتم التوزيع عليهم بكل محافظة، مع تحري الدقة في الأماكن الأكثر احتياجًا”.