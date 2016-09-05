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50 ألف يورو مكافأة لكل لاعب بالجزائر بعد التأهل لأمم أفريقيا

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50 ألف يورو مكافأة لكل لاعب بالجزائر بعد التأهل لأمم أفريقيا 50 ألف يورو مكافأة لكل لاعب بالجزائر بعد التأهل لأمم أفريقيا

منتخب الجزائر – أرشيفية

كشفت مصادر إعلامية أن اتحاد الكرة الجزائري قرر منح مكافأة لكل لاعب في الأول بقيمة 50 ألف يورو، بعد تأهل الفريق إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل بالجابون.

وونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تلفزيون “النهار” الخاص في الجزائر الاثنين، أن اتحاد الكرة قرر عدم منح مكافآت عن كل فوز في مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، مفضلا منح مكافأة إجمالية نظير التأهل بقيمة 50 ألف يورو لكل لاعب.

وأوضح ذات المصدر أن نفس المكافأة تحصل عليها اللاعبون بعد التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2015 التي أقيمت بغينيا الاستوائية.

وأنهى المنتخب الجزائري تصفيات كأس أمم أفريقيا في المركز الأول برصيد 16 نقطة، متقدما بخمس نقاط عن إثيوبيا الوصيفة. كما جاء هجومه في المركز الأول بتسجيله 25 هدفا، كان نصيب العربي بلال سوداني مهاجم نادي زغرب الكرواتي منها سبعة أهداف ليتصدر قائمة الهدافين.

 

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