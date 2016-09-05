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«إنيستا» يعود للتدريب مع برشلونة بعد تعافيه من الإصابة

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«إنيستا» يعود للتدريب مع برشلونة بعد تعافيه من الإصابة «إنيستا» يعود للتدريب مع برشلونة بعد تعافيه من الإصابة

إنيستا لاعب برشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن «إنيستا» نجم برشلونة عاد إلى تدريبات الفريق الكتالوني مع زملائه اليوم الاثنين وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وكان إنيستا قد غاب عن مباريات البارسا منذ بداية الموسم بعد أن تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة السوبر الإسباني التي فاز بها العملاق الكتالوني على حساب إشبيلية بهدفين مقابل لا شيء.

وذكرت التقارير أنه رغم عودة قائد البلوجرانا للمشاركة في التدريبات ولكنه لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني ولكن قد يلعب مع البارسا في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا في مواجهة سيلتك الاسكتلندي.

وتمثل عودة إنيستا خبرًا سعيدًا بالنسبة لجماهير البلوجرانا خاصة بعد الضربات التي تلقاها الفريق، وعلى رأسها إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، مع تعرض الوافد الجديد أندريا جوميز لإصابة أيضا مع البرتغالي.

أ ش أ

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