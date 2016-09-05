سكولز: ثلاثي مانشستر سيتي الأفضل في إنجلترا.. والبريميرليج في أزمة

يؤمن بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد أن ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو وكيفين دي بروين وديفيد سيلفا هم أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

وتحدث سكولز في مقتطف من كتاب جديد ونشرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية جزءا منه قائلا:"إذا كنا نحكم فالدوري الإسباني هو الأفضل حاليا في أوروبا".

وأكمل"في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي كان لديهم ستة أندية في دور الـ16 بينما كان لدى البريميرليج فريقين فقط".

وواصل أسطورة يونايتد"يجب أن يكون هناك خطوة للأمام في إنجلترا، عدا أجويرو ودي بروين وديفيد سيلفا ليس لدينا أفضل اللاعبين هنا بل هم يلعبون في دول أخرى".

وأتم"أفضل اللاعبين يتواجدون في إسبانيا وبايرن ميونيخ ويوفنتوس، نحن نرتبط فقط بضم لاعب مثل جاريث بيل لكن هذا لن يحدث، لن نرى ليونيل ميسي قادما للبريميرليج أو حتى نيمار".