أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سكولز: ثلاثي مانشستر سيتي الأفضل في إنجلترا.. والبريميرليج في أزمة

Google+ Print
سكولز: ثلاثي مانشستر سيتي الأفضل في إنجلترا.. والبريميرليج في أزمة سكولز: ثلاثي مانشستر سيتي الأفضل في إنجلترا.. والبريميرليج في أزمة

يؤمن بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد أن ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو وكيفين دي بروين وديفيد سيلفا هم أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

وتحدث سكولز في مقتطف من كتاب جديد ونشرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية جزءا منه قائلا:"إذا كنا نحكم فالدوري الإسباني هو الأفضل حاليا في أوروبا".

وأكمل"في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي كان لديهم ستة أندية في دور الـ16 بينما كان لدى البريميرليج فريقين فقط".

وواصل أسطورة يونايتد"يجب أن يكون هناك خطوة للأمام في إنجلترا، عدا أجويرو ودي بروين وديفيد سيلفا ليس لدينا أفضل اللاعبين هنا بل هم يلعبون في دول أخرى".

وأتم"أفضل اللاعبين يتواجدون في إسبانيا وبايرن ميونيخ ويوفنتوس، نحن نرتبط فقط بضم لاعب مثل جاريث بيل لكن هذا لن يحدث، لن نرى ليونيل ميسي قادما للبريميرليج أو حتى نيمار".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع