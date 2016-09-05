أنشيلوتي: الأندية أعطت قوة كبيرة لوكلاء اللاعبين.. ولا أتحدث إليهم

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ أن الأندية تسببت في إعطاء قوة كبرى لوكلاء اللاعبين وأنه لا يحب التحدث إليهم في أمور خاصة بلاعبيه.

وسبق للمدرب الإيطالي أن دخل في خلاف إعلامي مع وكيل أعمال جاريث بيل حينما كان مدربا لريال مدريد بعدما أبدى اللاعب الويلزي رغبته في تبديل مركزه في الملعب.

وتحدث أنشيلوتي لصحيفة "داي فيلت" الألمانية قائلا:"لا أتحدث لوكلاء اللاعبين".

وأكمل"هم ليسوا جزءا من مهنتي في رأيي، أحب التحدث للاعبي فريقي مباشرة وعليهم أن يتواصلوا معي بذات الطريقة مباشرة عندما يكون هناك مشاكل بدلا من إرسال وكلائهم لي".

وأردف المدرب الإيطالي المخضرم"أعتقد أن وكلاء اللاعبين يمتلكون قوة كبرى في عالم كرة القدم، الأندية تسببت في ذلك الأمر".

وأكمل"لكن الجمهور يأتي للملعب لمشاهدة اللاعبين وهم أهم شيء في الكرة ليس وكلاء اللاعبين أو المدربين".