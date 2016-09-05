أخبار عاجلة

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنشيلوتي: الأندية أعطت قوة كبيرة لوكلاء اللاعبين.. ولا أتحدث إليهم

Google+ Print
أنشيلوتي: الأندية أعطت قوة كبيرة لوكلاء اللاعبين.. ولا أتحدث إليهم أنشيلوتي: الأندية أعطت قوة كبيرة لوكلاء اللاعبين.. ولا أتحدث إليهم

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ أن الأندية تسببت في إعطاء قوة كبرى لوكلاء اللاعبين وأنه لا يحب التحدث إليهم في أمور خاصة بلاعبيه.

وسبق للمدرب الإيطالي أن دخل في خلاف إعلامي مع وكيل أعمال جاريث بيل حينما كان مدربا لريال مدريد بعدما أبدى اللاعب الويلزي رغبته في تبديل مركزه في الملعب.

وتحدث أنشيلوتي لصحيفة "داي فيلت" الألمانية قائلا:"لا أتحدث لوكلاء اللاعبين".

وأكمل"هم ليسوا جزءا من مهنتي في رأيي، أحب التحدث للاعبي فريقي مباشرة وعليهم أن يتواصلوا معي بذات الطريقة مباشرة عندما يكون هناك مشاكل بدلا من إرسال وكلائهم لي".

وأردف المدرب الإيطالي المخضرم"أعتقد أن وكلاء اللاعبين يمتلكون قوة كبرى في عالم كرة القدم، الأندية تسببت في ذلك الأمر".

وأكمل"لكن الجمهور يأتي للملعب لمشاهدة اللاعبين وهم أهم شيء في الكرة ليس وكلاء اللاعبين أو المدربين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع