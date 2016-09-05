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وكيله: ما فعله توريه ليس كافيا لجوارديولا مثل إبراهيموفيتش

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وكيله: ما فعله توريه ليس كافيا لجوارديولا مثل إبراهيموفيتش وكيله: ما فعله توريه ليس كافيا لجوارديولا مثل إبراهيموفيتش

أكد ديمتري سيلوك وكيل أعمال يايا توريه لاعب خط وسط مانشستر سيتي أن الأخير سيرحل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال شهر يناير المقبل.

وكان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد استبعد توريه من قائمة فريقه المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

وتحدث وكيل أعمال اللاعب الإيفواري لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلا:"يايا يستطيع توقيع عقد مبدئي مع أي ناد في العالم في يناير المقبل".

وينتهي تعاقد لاعب برشلونة السابق مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري لذا يحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لإدارة فريقه بداية من يناير المقبل.

وواصل وكيل أعمال توريه حديثه"سيتلقى العديد من العروض من الصين وأمريكا بالإضافة لإنجلترا والقارة الأوروبية بشكل عام".

وأردف"يايا أصبح في حالة بدنية جيدة أعتقد أنه خسر سبعة كيلوجرامات من وزنه".

واستدرك"لكن يبدو أن هذا ليس كافيا لجوارديولا، حتى زلاتان إبراهيموفيتش لم يكن كافيا بالنسبة له".

وأتم"في يناير سيتضح كل شيء، لا مشكلة الآن يايا لاعب محترف ويعرف واجباته جيدا".

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