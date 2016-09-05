برشلونة يؤكد إصابة ميسي.. وموعد عودته مجهول

أكد نادي برشلونة إصابة نجمه ليونيل ميسي في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في مواجهة الأوروجواي.

وقاد ميسي التانجو للفوز على الأوروجواي بهدف دون رد في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 ولن يستطيع المشاركة في لقاء فنزويلا.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني خبر تأكد إصابة ميسي في العضلة الضامة موضحا في الوقت ذاته أن موعد عودته للتدريبات ليس معروفا حتى الآن.

وشارك ميسي في كل المباريات الأربع التي خاضها برشلونة خلال الموسم الجاري بشكل كامل وسجل ثلاثة أهداف بالإضافة للقاء الأوروجواي مع الأرجنتين وسجل هدفا.