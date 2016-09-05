دربي مانشستر – لاعبون مهددون بالغياب في عودة ' صراع مورينيو وجوارديولا '

الصراع الأول بين جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا سيتجدد في إنجلترا يوم السبت المقبل في ملعب أولد ترافورد حينما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه مانشستر سيتي في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

وبعد الصراع بين المدرب البرتغالي ونظيره الإسباني في الليجا يتجدد ذلك الأمر في الدوري الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "الصن" الإنجليزية تقريرا ذكرت فيه أن عودة الصراع بين مورينيو وجوارديولا قد يشهد غياب ثمانية لاعبين من صفوف كلا الفريقين.

تأكد غيابهم

تأكد غياب سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي عن الفريق لثلاث مباريات بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي لضربه وينستون ريد لاعب وست هام بالمرفق خلال مباراة الفريقين.

أما هنريك مخيتاريان لاعب يونايتد فأصبح من الصعب لحاقه بالدربي نظرا لإصابته خلال مباراة منتخب بلاده أرمينيا ضد التشيك.

وأكد بيان الاتحاد الأرميني لكرة القدم أن إصابة مخيتاريان غير مطمئة بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.

ربما يغيبون

الظهير الأيسر ليونايتد لوك شو أصبح مهددا بالغياب عن اللقاء فهناك اشتباه لعدم جاهزيته البدنية لخوض الدربي بعد تعرضه لإصابة أثناء انضمامه لمعسكر المنتخب الإنجليزي.

في الوقت ذاته فإن أنطونيو فالنسيا الظهير الأيمن للشياطين الحمر قد لا يلحق باللقاء ليس بسبب إصابة ولكن بسبب عودته لإنجلترا قبل 24 ساعة فقط من الدربي.

يأتي ذلك نظرا لارتباط فالنسيا بخوض مباراة مع منتخب بلاده الإكوادور أمام بيرو ما يعني أنه لن يستطيع التعافي من رحلة السفر الطويلة قبل المباراة.

تعرض بكاري سانيا الظهير الأيمن لمانشستر سيتي للإصابة قبل فترة التوقف الدولي ومسألة لحاقه بالدربي تتوقف على جاهزيته البدنية.

أما ليروي ساني الوافد الجديد على صفوف سيتي والذي لم يشارك في أي لقاء حتى الآن تدرب بشكل قليل قبل فترة التوقف الدولي بعد تعرضه للإصابة قبل انطلاق الموسم.

وهو ذات الأمر الذي ينطبق على الألماني الآخر والوافد الجديد على سيتي إلكاي جوندوجان الذي انضم للفريق مصابا من بروسيا دورتموند.

ولكن مثل ساني فإن جوندوجان بدأ التدرب مع الفريق قبل فترة التوقف الدولي ولحاقه باللقاء يتوقف على جاهزيته البدنية ووجهة نظرا جوارديولا.

قائد مانشستر سيتي فينسنت كومباني غائب عن الملاعب للإصابة منذ شهر مايو الماضي وعودته للملاعب ستكون بقرار من جوارديولا الذي لا يرغب في حدوث انتكاسة جديدة لمدافعه بعد عودته للمران.

بات قريبا من العودة

اللاعب الوحيد الذي أصبح قريبا من العودة للحاق بالدربي هو لاعب خط وسط يونايتد مروان فيلايني الذي تعرض للإصابة خلال لقاء هال سيتي.

ولكن تشير الأنباء إلى أن فيلايني قد يستطيع المشاركة مع منتخب بلاده بلجيكا أمام قبرص ما يعني أنه سيكون جاهزا للدربي.