إنيستا يكشف ' خيانة رونالدينيو ' التي قادت برشلونة لانتصار تاريخي في الكلاسيكو

"رونالدينيو اتصل بي هاتفيا الساعة الثالثة صباحا وأخبرني بانتقاله لريال مدريد" هكذا تحدث أندريس إنيستا لاعب برشلونة عن الخدعة التي نفذها رونالدينيو نجم الفريق الكتالوني السابق قبل مواجهة الكلاسيكو.

وفي كتابه الجديد "الفنان.. أن تكون إنيستا" كتب اللاعب الملقب بالرسام"قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد بعدة أيام فوجئت باتصال هاتفي من رونالدينيو الساعة الثالثة صباحا وأخبرني بانتقاله لريال مدريد".

وأوضح"فور ردي على الهاتف فوجئت به يقول لي أندريس أعلم إنها الثالثة صباحا لكن لدي اعتراف أود قوله في شهر يونيو المقبل سأغادر برشلونة".

وأردف"شقيقي لديه اتفاق مع ريال مدريد إنه عرض لا يمكن رفضه، أنت لاعب صغير وتستطيع فهم ما أقوله لكن لا تخبر أي شخص في الفريق لا تخونني، أنا أثق بك أكثر من أي شخص آخر، أندريس ليلة جيدة".

وأكمل إنيستا"رونالدينيو لم يعطني أي فرصة لقول أي شيء، في اليوم التالي كنا في المران وشعرت بأجواء غريبة من حولي، الفريق كله كان صامت ولم يكن أي شخص يلقي التحية على رونالدينيو مثل المعتاد".

وتابع لاعب منتخب إسبانيا"قبل أيام من الكلاسيكو الذي كان يوافق 19 نوفمبر عام 2005 وفي غرفة خلع الملابس في ملعب سانتياجو برنابيو –معقل ريال مدريد- وجدت دينهو يتحدث مجددا معنا".

وأردف"وقال دينهو يا رفاق اليوم لدينا مباراة غاية في الأهمية هم أقوياء للغاية، لكن اكتشفت في الأيام الأخيرة إننا عائلة قوية لقد تحدثت مع كل لاعب منكم خلال الليل وأخبرته برحيلي في شهر يونيو لكن لم يكشف السر أي منكم".

وواصل"بعد ذلك لاحظت إننا كنا نرغب في المعاناة وحدنا في صمت بدلا من خيانة بعض لبعض، سأبقى هنا لفترة طويلة، الآن دعونا نذهب للملعب ونلقي درسا على لاعبي ريال مدريد".

نتيجة تلك الخدعة انتصر برشلونة في البرنابيو بثلاثية دون رد وسجل رونالدينيو هدفين وحصل على تحية نادرة من مشجعي ريال مدريد أثناء خروجه من الملعب.

وفي نهاية ذلك الموسم توج برشلونة بلقب الدوري بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد وظفر بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال.