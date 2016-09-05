تقرير – ماذا قدم مورينيو في 100 يوما مع يونايتد ' تأثير الاستثنائي يسود '

مضى 100 يوما منذ إعلان مانشستر يونايتد رسميا عن تعيين جوزيه مورينيو مدربا للفريق خلفا للهولندي لويس فان جال.. فماذا قدم الاستثنائي مع الشياطين الحمر؟

موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" نشر تقريرا كشف فيه عن 5 أشياء غيرها مورينيو منذ توليه مسؤولية تدريب يونايتد ويستعرضه FilGoal.com.

رحيل الكئابة

الموسم الماضي في مقر التدريبات وفي مسرح الأحلام –أولد ترافورد- كانت الكئابة تسيطر على الجميع وكانت روح الجميع منخفضة للغاية.

أجرى فان جال بعض التبديلات بعيدا عن الملعب التي خلقت أجواء ما يسمى "بيننا وبينهم" أي الفارق بين اللاعبين والجماهير والإعلام ما خلق مزيدا من الشعور بالاكتئاب.

لكن قدوم مورينيو جعل الكئابة ترحل وعادت الابتسامات لوجوه الجميع.

واين روني قائد الفريق صرح سابقا أن فان جال كان يكشف عن تشكيلته للمباراة المقبلة قبل موعدها بـ48 ساعة ما جعل بعض اللاعبين يشعرون بالاكتئاب.

لكن مورينيو لا يعلن عن تشكيلته إلا قبل المباريات بدقائق ما يخلق جو تنافسي دائم في كل التدريبات ويكون الجميع متحمسا للمشاركة.

هجوم هجوم هجوم

كانت أنشودة "هاجموا هاجموا هاجموا" شهيرة للغاية في ملعب أولد ترافود أثناء عهد فان جال، وذلك بسبب الاستحواذ السلبي الذي كان يتميز به الفريق حينها دون دقة التسديدات على المرمى.

كان هناك مخاوف من أن يكون مورينيو شبيها لفان جال، ورغم احتمالية اللجوء لأسلوب "ركن الحافلة" في بعض الأحيان، لكن الفريق أصبح يهاجم أكثر وبفاعلية أكبر.

سوق انتقالات مميز

أفضل لاعب في الدوري الألماني، مدافع شاب، أغلى صفقة في العالم، وانتقال حر لأحد أفضل المهاجمين في العالم، سوق انتقالات رائع لمورينيو مع يونايتد.

مورينيو حدد اهتماماته مبكرا وقام المدير التنفيذي ليونايتد إد وودوارد بضمها جميع بنجاح كامل ما جعل المراكز التي كان يعاني فيها الفريق خلال الموسم الماضي تصبح قوية حاليا.

اللاعبون القدامى يحبون ما يحدث

خلال الموسم الماضي شن اللاعبون القدامى ليونايتد مثل بول سكولز وريو فيرديناند وجاري نيفيل وأوين هارجريفز ومايكل أوين هجوما حادا على الفريق بسبب أداء فان جال.

لكن حاليا لا يوجد نفس التذمر من هؤلاء اللاعبين، مورينيو استطاع رفع كل الطاقة السلبية التي كانت متواجدة سابقا.

مخيتاريان وراشفورد وشفاينشتايجر

"مورينيو لا يمكن أن يخطئ" هو شعور سائد حاليا في يونايتد حتى في ظل اتخاذه بعض القرارات المثيرة للجدل مثل إبعاده لباستيان شفاينشتايجر عن صفوف الفريق الأول لم تلقي بظلالها على التدريبات.

عدم مشاركة ماركوس راشفورد المهاجم الشاب بشكل دائم لم تحظ بأهمية كبرى في ظل أن شعور "مورينيو يعرف ما يفعله جيدا" يسود.

حتى انتظار جماهير يونايتد لرؤية هنريك مخيتاريان يلعب بشكل أكبر ومشاهدته يجلس على مقاعد البدلاء لم تحدث أي جدلا كبيرا.