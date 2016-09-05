«رزق الله» ناقد سينمائى امتهن الإعلام ورأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتب – مينا وجيه

ميلاده ونشأته

ولد يوسف شريف رزق الله، بـ 5 سبتمبر عام 1942، وهو ناقد سينمائي مصري. عرف بتقديمه لبرامج “أوسكار،سينما في سينما،” وأيامل يالي”، كما شارك الإعلامية “درية شرف الدين”، تقديم الكثير من حلقاتها برنامجها الشهير “نادي السينما”، ودرس رزق الله العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, حيث تخرج منها عام 1966، وخلال دراسته بمادرس جيزويت القاهرة، شارك في الأنشطة المسرحية بالمدرسة.

أعماله الفنية

كتب رزق الله العديد من المقالات في النقد السينمائي، والتي نشرت في العديد من الصحف والمجلات، كما قام بتأسيس برنامج نادي السينما على التلفزيون المصري عام 1975، وبرنامج أوسكار في 1980، تلا ذلك العمل في تقديم البرامج المتخصصة في السينما العالمية،وبرنامج تيليسينما ، وستار ، وسينما، x سينما ، والفانوس السحري ، وسينما رزق الله (2008 – 2010)، وعلى نفس الصعيد و قام رزق الله بتغطية يومية لمهرجانات سينمائية حول العالم، مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان كان السينمائي.

رزق الله والسينما

انخرط رزق الله في العمل السينمائي عام 1962، وترأس جمعية الفيلم بالقاهرة ومهرجانها السنوي للأفلام المصرية من منتصف الثمانينيات، وحتى منتصف التسعينيات، وشغل أيضًا منصب السكرتير الفني لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1984، قبل أن يصبح المدير الفني للمهرجان حتى عام 2011، ولإبداعاته الفنية والأدبية كرمته الحكومة الفرنسية بمنحه وسام الفنون والآداب برتبة فارس.

العمل الإذاعى

عمل رزق الله كمعد ثم رئيس تحرير نشرة الأخبار باللغة العربية في قطاع الأخبار في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم شغل منصب رئيس قناة Nile TV الدولية بالاتحاد منذ 1997 حتى 2002، وأصبح رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ 2007 حتى 2011، ثم شغل منصب رئاسة جهاز السينما حتى مارس 2012، وهو الآن يشغل منصب خبير في تطوير الأعمال الدولية، والأفلام الأجنبية بالشركة العربية للإنتاج والتوزيع، وهو حالياً المدير الفني لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تحكيمه السينمائى

انضم رزق الله لعضوية لجان تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم، مثل ستراسبور عام 1987، وميلانو 1993، وروتردام 2006، ومونبلييه 2012، بجانب الخبرات السينمائية حصل رزق الله على درجة علمية في خطط واستراتيجيات الاتصال من جامعة كورنيل، بالإضافة إلى شهادة في تطوير إدارة الاتصال في ولاية نيويورك من زمالة الاتصال الإداري في مدينة إيست لانسنج عام 1984، كما اشترك في برنامج الإعداد لشغل مراكز قيادية هامة بوزارة التنمية الإدارية في عام 2001.