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وزير التعليم: 140 مستثمرا تقدموا لمشروع بناء المدارس بنظام حق الانتفاع

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وزير التعليم: 140 مستثمرا تقدموا لمشروع بناء المدارس بنظام حق الانتفاع وزير التعليم: 140 مستثمرا تقدموا لمشروع بناء المدارس بنظام حق الانتفاع

> كتب هانى الحوتى

كشف الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، عن سحب 140 مستثمرا كراسة شروط التقدم للمرحلة الأولى من مشروع بناء مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، مضيفا أن الباب مفتوح أمام المستثمرين لسحب كراسة الشروط حتى يوم 21 من الشهر الجارى.

 

وقال الشربينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته بحفل تخريج دفعة جديدة من خريجى أكاديمية الشروق مساء اليوم الإثنين، إنه تم تطوير نحو 10-12% من مدارس التعليم الفنى، وسيتم الانتهاء من 50% من المدارس خلال عامين.

 

وأضاف الشربينى، أن التعليم قضية مجتمع، وليس قضية وزارة أو دولة، وأنه لا توجد دولة فى العالم تنفق بمفردها على التعليم، حيث إن كافة الدول بها أنظمة مختلفة للإنفاق على التعليم.


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