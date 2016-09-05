ترامب: الصين لم تحترم أوباما في قمة العشرين

هاجم المرشح الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لموافقته على النزول من «سلالم معدنية في مؤخرة الطائرة» بعد وصوله مدينة هانغتشو لحضور قمة العشرين.

واعتبر ترامب أن الاستقبال المتواضع لأوباما يمثل دليلا على أنه لا يحظى باحترام، بحسب صحيفة الجارديان.

وأضاف:«لو كنت أنا في مكانه، كنت سأقول.. دعونا نغلق الأبواب ونخرج من هنا».

وأعرب أوباما عن اعتزامه المشاركة في المناظرات الثلاث ضد غريمته هيلاري كلينتون.

وأظهر فيديو تم تداوله بشكل كبير مسؤولا صينيا يصيح في وجه مسؤولة أمريكية بالبيت الأبيض حول إجراءات استقبال الرئيس أوباما رافضا السماح للصحفيين بالتواجد قائلا لها: “هذه دولتنا وهذا مطارنا”.

المصدر – وكالات ومواقع مصرية