بالصور..رئيس شبكة إعلام المرأه العربية يشيد بنجاح مؤتمر تحقيق الأمن ‎

اختتمت منذ قليل “مساء الأثنين 5 سبتمبر ” بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة فعاليات المؤتمر الوزاري الأول حول المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية” الذى نظمته جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذى استمر يومين

> شارك فى المؤتمر على مدى يومين الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين الذى أشاد فى تصريح صحفى له منذ قليل بنجاح المؤتمر الذى شهد مناقشات مستفيضة بمشاركة وزيرات و قيادات نسائية رسميه وغير رسميه من 18 دولة عربية فضلاً عن مشاركة دوليه مما أسفر عن التوافق على 17 قرارًا سيتم العمل على تفعيلها خلال المرحلة القادمة.

> واعتبر معتز صلاح الدين ان هذه القرارات بمثابة خارطة طريق عربية متوقعًا أن تقوم الجهات المختصة بتفعيلها إلى حد كبير .

> وكانت الجلسة الختامية قد شهدت كلمتين الأولى القتها إيناس مكاوى مديرة إدارة المرأه والأسرة والطفولة فى جامعة الدول العربية التى قدمت الشكر لجميع من شاركوا فى عقد وإنجاح هذا المؤتمر.

> كما القت ماريا نويل مديرة البرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأه كلمة أكدت فيها سعادتها بنجاح المؤتمر وطالبت أن يكون هذا المؤتمر بداية للمزيد من المؤتمرات لمناقشة الدور الحقيقى للمرأه فى السلام والأمن ومن الضرورى الاستمرار فى تلك المناقشات عربيًا ودوليًا لأن المنطقة مركز حضارى لكنها الآن تشهد صراعات وعنف وتطرف ويجب أن نعمل سويًا لنجد الحلول المستدامه والسلام المستدام.

> وعقب ذلك قامت إيناس مكاوى مديرة إدارة المرأه والأسرة والطفولة فى جامعة الدول العربية بتلاوة قرارات المؤتمر الوزارى الأول حول المرأة وتحقيق الأمن والسلام فى المنطقة العربية” 4-5 سبتمبر 2016 – القاهرة” وتضمنت 17 قرارًا وذلك على النحو التالى :

> 1- الطلب من جامعة الدول العربية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة تقديم الدعم والمساندة للجهات المعنية بتحقيق الأمن والسلام بالدول العربية وذلك من خلال الآليات الوطنية المعنية بشئون المرأة، لوضع خطط عمل وطنية تنفيذاً للإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية “حول حماية المرأة العربية الأمن والسلام ” وقرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة ذات العلاقة بالمرأة والأمن والسلام ، وذلك تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة،و”إعلان القاهرة للمرأة فى المنطقة العربية” و” الخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية 2030″.

> 2- دعم جهود الأمانة الفنية للجنة المرأة العربية ومنظمة المرأة العربية لمتابعة وتقييم ورصد تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية “حول حماية المرأة العربية : الأمن والسلام ” من خلال تقديم تقارير مرحلية دورية حول التقدم المحرز فى تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية.

3- الطلب إلى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الاسترشاد بالإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية”حول حماية المرأة العربية الأمن والسلام” كمرجعية عند وضع خطط العمل على المستوى الوطنى.

4- الطلب إلى الدول الأعضاء والجهات المانحة زيادة المخصصات المالية الموجهه إلى البرامج الداعمة لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن فى المنطقة العربية.

5- الطلب إلى الدول الأعضاء وضع تشريعات وقوانين لضمان زيادة مشاركة النساء فى المراكز القيادية ومواقع صنع القرار والمجالس التشريعية بما لا يقل عن 30% ، بما فى ذلك لجان فض النزاعات وبناء السلام وإعادة الإعمار والحوار الوطنى ومفاوضات السلام والمصالحة الوطنية وإدماج والعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين فى كافة الجوانب الإجتماعية والأقتصادية.

6- الطلب من الجهات المعنية بقضايا المرأة والأمن والسلام إدماج مقاربات الوقاية من الإرهاب ومكافحته، ومجابهة إستخدام النساء والفتيات كأداة حرب من قبل التنظيمات والجماعات الإرهابية، وتعزيز آليات الحماية للنساء والفتيات من كافة أشكال الإرهاب من خلال مساندة الدول الأعضاء فى وضع الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب.

7- الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية الشراكة والتشبيك بين الجهات الحكومية، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدنى لتمكين وحماية ودعم اللاجئات والنازحات، مع مراعاة تلبية الإحتياجات الخاصة للفئات المستضعفة وخاصة النساء والفتيات وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والإجتماعية اللازمة، وضمان حصول جميع الأفراد على الأوراق الثبوتية، وإجراءات التسجيل المدنى بما يتماشى مع المواثيق الدولية فى هذا الشأن.

8- التأكيد على إلتزام الدول بوضع آليات لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسى الممارس ضدهم أثناء النزاعات ، وذلك من خلال تطوير آليات الرصد والإبلاغ عن الإنتهاكات.

9- التأكيد على أهمية إنشاء منظمة عربية للإغاثة الإنسانية مع الأخذ فى الإعتبار التجارب الدولية والعربية.

10- الطلب من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية العمل على حماية المرأة الفلسطينية من الإحتلال الذى يتنكر للقرارات الشرعية الدولية وإستحقاقات عملية السلام وعدم إلتزامه بالقانون الدولى الإنسانى لحماية المدنيين فى الحروب والصراعات والحالات الطارئة.

11- مطالبة المجتمع الدولى بوقف آلة الحرب وما يغذيها من صناعة السلاح والعمل على تعزيز مفاهيم وتحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية فى مجتمعاتنا.

12- تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مرصد يتابع أوضاع المرأة العربية فى مناطق النزاعات ويوثق الإنتهاكات التى تتعرض لها النساء والفتيات وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية ، ويعمل على وضع البرامج الوقائية والإغاثية والقانونية لمواجهة هذه الإنتهاكات والمحاسبة عليها ، وإصدار التقارير الدورية للمتابعة والتحليل.

13- حث الجهات المعنية بالدول الأعضاء على إدراج قضايا الأمن والسلام ، والمواطنة ، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان والديمقراطية ، ضمن المناهج الدراسية.

14- الطلب من جامعة الدول العربية تكثيف التعاون مع المؤسسات الدينية لإستجلاء وضع المرأة فى الإسلام والشرائع السماوية الأخرى وحمايتها من كافة أشكال العنف الممارس ضدها أثناء النزاعات، والعمل على تحديث الخطاب الدينى لنشر ثقافة الأمن والسلام.

15- تثمين جهود النساء اللآتى لهن فضل الريادة فى مجال الأعمال الإنسانية التى أسهمت فى تخفيف معاناة المرأة فى حالات الكوارث والنزاعات المسلحة ، وتسمية سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)” الشخصية الداعمة لتحقيق الأمن والسلام للمرأة العربية”.

16- تعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ، والمنظمات الأقليمية والدولية والمؤسسات الدينية والإعلامية، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب المتعلقة بالجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام والإستقرار فى المنطقة لضمان حماية النساء والفتيات.

17- توجيه البشكر إلى جامعة الدول العربية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة – وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على جهودهم المقدرة لدعم تنفيذ أجندة المرأة الأمن والسلام وحماية اللاجئات فى الدول العربية. وكذلك كافة الشركاء ( منظمة المرأة العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الإسكوا، كرامة ، سفارة اليابان). وكان قد افتتح صباح أمس الأحد أعمال المؤتمر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والقى كلمة مطوله كما تحدث فى الجلسة الافتتاحية الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسة الدورة الحالية للجنة المرأة العربية والدكتور أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى والسيدة ماريا نويل مديرة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، و السفيرة مرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، و السيدة زينب بانجورا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع،

> و السفير تاكيهيرو كاجوا، سفير اليابان في القاهرة كما شارك فى المؤتمر السادة والسيدات الوزراء وممثلي الآليات المعنية بقضايا المرأة في المنطقة العربية كما شارك فى فعاليات المؤتمر الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين رئيس شبكة إعلام المرأه العربية إضافة إلى منظمات إقليمية وعربية ودولية معنية بقضايا حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ومؤسسات من المجتمع المدني مهتمة بقضايا المرأة العربية، وعدد من الأكاديميين والحقوقيين والشخصيات العامة التي لها دور ملموس في قضايا وتشريعات المرأة في المنطقة العربية.