«المصرية الآسيوية»: إذا أرادت مصر أن تكون مع العالم عليها بالإصلاح الاقتصادي

قال سكرتير عام الجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال، أشرف نجيب، إنه يجب على الدولة المصرية القيام بعمل إصلاحات اقتصادية، حتى يكون للدولة دور في قمة مجموعة العشرين، مضيفًا أن مصر ذهبت لهذه القمة من غير تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف نجيب، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الدولة المصرية تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية محدودي الدخل، قائلاً: “نحتاج إلى إصلاح جذري للبدء في تطبيق خطة التنمية المستدامة”.

وتابع نجيب أنه: “لو الدولة المصرية تريد أن تكون مع العالم عليها بخطة الإصلاح الاقتصادي، لأنه هناك فاتورة سيتم دفعها في هذه الخطة”، وأوضح نجيب أن قوانين الاستثمار في مصر عديدة، إلا أن الدولة لديها مشكلة عديدة في تطبيق وتنفيذ هذه القوانين، لذلك يجب تطوير منظومة التشريعات لجذب مزيد من الاستثمارات.