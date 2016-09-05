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بالصور..أكاديمية الشروق تحتفل بتخريج الدفعة الـ17 لطلاب الهندسة

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بالصور..أكاديمية الشروق تحتفل بتخريج الدفعة الـ17 لطلاب الهندسة بالصور..أكاديمية الشروق تحتفل بتخريج الدفعة الـ17 لطلاب الهندسة

حفل التخرج

نظمت أكاديمية الشروق اليوم الاثنين، حفل التخرج السنوي للدفعة الـ17 من خريجي المعهد العالي للهندسة، والدفعة 12 من خريجي المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدفعة الثالثة من خريجي المعهد الدولي العالي للإعلام، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بالشروق.

ومن جانبه قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن التعليم مشاركة مجتمعية وليس مسؤلية حكومية فقط، لافتًا إلى أنه يعمل وفق اللأهداف و الاستراتيجية الموضوعة في لمصر لعام 2030.

وقال محمد فريد خميس، مؤسس الأكاديمية وراعي الاحتفال، أنه فخور بخريجي أكاديمية الشروق لأنهم من أفضل خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية على وجه العموم.

وتقدم خميس بالتهنئة لأولياء أمور الخريجين ولأعضاء هيئة التدريس وللإداريين ولكافة العاملين بالأكاديمية، قائلًا “أشهد أن خريجي أكاديمية الشروق الذين يلتحقون بالأعمال هم من أفضل الخريجين والخريجات”، مؤكدًا أنهم بناة المستقبل.

وتابع “ربنا حمى مصر فيما تعاني كل الدول المجاورة لها بفضل هبة القيادة الحكيمة التي أنعم عليها الله بها، وكذلك بفضل جيشها العظيم”.

وفى نهاية كلمته، قال مؤسس الأكاديمية أن يوم الاحتفال بالخريجين في أكاديمية الشروق، وفي الجامعة البريطانية هو من أفضل أيام السنة بالنسبة له، مشيرًا إلى أن الأكاديمية والجامعة هما أهم مصنعين بناهما يى حياته العملية والصناعية، داخل مصر وخارجها.

كانت مراسم الحفل قد بدأت بدخول أعضاء هيئة التدريس والخريجين إلى القاعة، وعزف السلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت عبد الحليم محمد عبد الحليم الطالب بأكاديمية الشروق.

وفى نهاية الإحتفال، جرى توزيع جوائز الإبداع العلمى، وتكريم أعضاء هيئة التدريس وكريم أوائل معاهد الأكاديمية الثلاثة لهذا العام وتكريم الطلاب المثاليين والحاصلين على كأس التفوق الرياضى، وتكريم العاملين المثاليين، وتسليم الشهادات على الخريجين.

المراسل عمر جمال

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