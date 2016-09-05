بالصور.. وزير الثقافة يفتتح مكتبة والد الزعيم جمال عبد الناصر بالإسكندرية

افتتح ظهر اليوم الإثنين 5 سبتمبر الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مكتبة والد الزعيم جمال عبدالناصر بمنطقة باكوس بالإسكندرية، لتنضم إلى قطاع صندوق التنمية الثقافية، بحضور دكتور وليد قانوش مدير مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية ، وعدد من الإعلاميين وأهالي المنطقة.

وصرح النمنم في بيانٍ له، الإثنين، بأنَّ المنزل كان لحسين عبد الناصر والد الزعيم جمال عبد الناصر، وقد قضى فيه الزعيم فترة طفولته مع أسرته.

وتابع:” وزارة الثقافة تقوم برعاية بيوت الزعماء والمشاهير لتكون مراكز ثقافية”.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إنَّ المكتبة مقامة علي مساحة 357 مترًا،

> وتحتوي علي قاعة اطلاع للشباب تضم ما يقرب من 1518 عنوان عن تاريخ مصر، وخاصة ما كتب عن الزعيم جمال عبد الناصر، إضافة إلى كتب في تاريخ مصر القديم والحديث والمعاصر، وقاعة كومبيوتر ، وقاعة سمعبصرية.

كما تفقد وزير الثقافة ومرافقية لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، حيث تفقد معرض الحرف التقليدية والذي يتضمن أعمال مركز الفسطاط للحرف ، ويشمل أعمال :”الخيامية، الخزف، الزجاج المعشق، الصدف، الحلي التراثية، وورشة فنية حية لهذه الحرف”، ثم تفقد معرض التصوير الفوتوغرافي بعنوان ” سبع معامل تصوير أصلية وسبع شخصيات هامة ” ويضم نتاج أكبر الاستديوهات الفوتوغرافية الإيطالية في مصرخلال القرنين التاسع عشر والعشرين لسبعة فنانين تواجدوا خلال تلك الفترة، وقاموا بتصوير عدد من الصور الفوتوغرافية للآثار والأماكن والأشخاص وبعض الصور الغرائبية، ويضم ما يقرب من 49 عملا فوتوغرافيا، هي مجموعة من مقتنيات فرانسيس أمين، ومرفت جرجس، واقيم المعرض بالتعاون مع القنصلية الإيطالية بالإسكندرية.

كما شهد وزيرالثقافة ومرافقية عرضا ارتجاليا لتاريخ مركز الحرية للإبداع الفني لطلبة ورشة التمثيل بمركز الحرية للإبداع الفني الدفعة الرابعة تحت إشراف المخرج محمد مرسي .