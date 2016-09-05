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أنصار ترامب في إسرائيل يفتحون مكتبًا للترويج له في الضفة

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أنصار ترامب في إسرائيل يفتحون مكتبًا للترويج له في الضفة أنصار ترامب في إسرائيل يفتحون مكتبًا للترويج له في الضفة

المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد – أرشيفية

فتح المؤيدون الإسرائيليون للمرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، مكتبًا للترويج له في الضفة الغربية المحتلة، قائلين إنهم يأملون في جذب أكبر عدد ممكن من الأمريكيين في الخارج للتصويت لصالح مرشحهم.

وتقول جماعة «الجمهوريون في الخارج – إسرائيل» غير الربحية التي افتتحت المكتب في مستوطنة “كارني شومرون”، اليوم الإثنين، إنه يوجد في إسرائيل نحو 300 ألف أمريكي. وتشير تقديرات الجماعة إلى أن نحو 80 ألفًا منهم يعيشون في الضفة الغربية، لكن من غير الواضح عدد من يحق لهم التصويت.

وبحسب رويترز قال “مارك زيل” الرئيس المشارك للجماعة، إن المبادرة لا علاقة لها رسميًا بحملة ترامب، أو باللجنة الوطنية الجمهورية، وإن الجماعة الإسرائيلية افتتحت مكتب الضفة الغربية وبضعة مكاتب أخرى في أنحاء إسرائيل بأموالها الخاصة.

وأضاف: “نحن برغم ذلك ننسق عن كثب مع حملة ترامب ومع اللجنة الوطنية الجمهورية بالشكل الملائم”.

وأظهر استطلاع لآراء الإسرائيليين اليهود أجري في مايو أن نحو 40 % يؤيدون المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، بينما أيد 31 % ترامب. ولم يحدد الاستطلاع ما إذا كان المشاركون مؤهلين للتصويت في الانتخابات الأمريكية.

واتهم ترامب إدارة الرئيس باراك أوباما بأنها لا تؤيد إسرائيل بشكل قوي. ويرفض أيضًا الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي مع إيران العدو اللدود لإسرائيل، ودعا إلى حظر مؤقت لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقال زيل إن المكتب الجديد في الضفة الغربية لا يعمل بدوام كامل، وإنما سيستخدم “كنقطة انطلاق لوجستية” لأنشطة التواصل.

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