«الحق الدولية» تطالب بوقف عرض مسرحية «حارة العوالم» بسبب إهانة المحامين

استنكر المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ماتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية من قيام الراقصة فيفي عبده من ارتدائها لروب المحاماه، والرقص به بكل وضاعه، خلال إحدى الأعمال المسرحية “حارة العوالم”، والاستهزاء بمكانة المحاماه والمحاميين.

وقال عبد السلام، خلال تصريح صحفي، أن التجرا على مهنة المحاماه أصبح أمرًا جليًا تنتجه جهات عديدة في تعاملها مع المحاميين دون رقيب أو رادع من سلطات الدولة، ضد تلك التجاوزات الأمر الذي رأيناه تشجيعًا للراقصات على أن تتوشح برداء رجال القضاء الواقف بكل وضاعة للرقص به، والاستهزاء بمهنة النبلاء والمحامين في عمل مسرحي حارة العوالم، دل أسمه على وضاعته.

كما استنكر عبدالسلام، صمت الرقابة الفنية على المصنفات بالسماح بعرض هذا العمل، وطالب الجهات المختصة بسرعه وقف عرض هذا العمل المسرحي، لأنه يشكل ازدراء وإساءة للقضاء الجالس والواقف على حدا سواء.