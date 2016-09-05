تفاصيل إحالة أمن الدولة العليا لقضية محاولة قتل سائحي فندق بيلا فيستا للجنايات

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة منفذى الهجوم الإرهابي على فندق “بيلا فيستا” بالغردقة فى شهر يناير الماضى، والذى أسفر عن إصابة 3 سائحين بجروح ( 2نمساوى ، 1 سويدى ) أثناء محاولة الجناه الهرب، ومقتل أحد منفذى الهجوم، والقبض على آخر.

وجاء في أمر الاحاله الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا ان المتهمين فى الفترة من 2015 إلى 2016، منفذى العملية الإرهابية، تواصلوا مع صديقهم خريج كلية الهندسة المتهم هارب والمنضم إلى تنظيم داعش الإرهابي فى سوريا، وأثناء تواجدهم بالغردقة انضموا لتنظيم داعش الإرهابي بدولة سوريا، تواصلوا معه عبر شبكة المعلومات الدولية، وطلب منهم الانضمام إلى التنظيم وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السياح الأجانب المتواجدين بالغردقة.

ووجهت نيابة أمن الدولة الى المتهم الأول على أحمد عبد السلام منصور وكنيته” أبو تراب” 27 سنه خريج كلية الهندسة، بأنه حال كونه مصريا التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم داعش بدولة سوريا والذي يتخذ من الإرهاب والعمليات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضة وتلقى تدريبات عسكرية وشارك بعمليات غير موجهة لمصر.

كما وجهت النيابة اتهامات بالإشتراك فى الهجوم الإرهابي على فندق الغردقة بأن حرض منفذى العملية الإرهابية والإتفاق معهم على ارتكاب جريمتى التخابر والشروع فى القتل ، وكلفهم بتنفيذ العملية الإرهابية.

ووجهت النيابة للمتهم الثانى محمد مجدى أبو الخير إبراهيم وكنيته” أبو مصعب” تهم التخابر مع من يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج “تنظيم داعش الإرهابي” للقيام وتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وذلك من خلال الإتفاق مع المتهم المتوفى أثناء تنفيذ الهجوم الإرهابي القيادي بالتنظيم، على قتل أياً من السائحين الأجانب المتواجدين بالبلاد، وقام بتنفيذ الهجوم الذى أسفرت عن إصابة 3 سائحين أجانب بمدينة الغردقة وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.

> كما وجهت النيابة للمتهم الثانى اتهامات بالشروع وآخر متوفى فى قتل أولفسون سامى اليكسندر وآخرين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النيه والعزم على قتل السائحين الأجانب بمدينة الغردقة وأعدوا لهذا الغرض 3 سكاكين وحزامين ناسفين هيكليين ومسدس صوت لبث الرعب فى نفوس المدنيين وقوات الشرطة وإرهابهم أثناء تنفيذ العملية الإرهابية، وتوجهوا إلى فندق “بيلا فيستا” وفور وصولهم الى طعنوا المجنى عليه الأول عدة طعنات مما تسبب فى إصابته الواردة بتقارير الطب الشرعى بقصد قتله، وتصدت لهم قوات الأمن أثناء تنفيذ الجريمة.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن قنديل الدائرة 23 شمال يوم 4 أكتوبر القادم جلسات المحاكمة للمتهمين في القضية.