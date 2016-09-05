«عامل مسجد» بمذبحة كرداسة: غيرت شهادتى لتلقى تهديدات من مجهولين بالتليفون

بعد انتهاء المحكمة من سماع 15 شاهد إثبات،فى قضية مذبحة كرداسة، حضر شاهد الإثبات أشرف السيد عامل مسجد، والذي وجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور الجلسة الماضية، وقال بعد حلف اليمن أنه تعرض للتهديد عن طريق اتصالات هاتفية من مجولين، وإنه غير أقواله خوفا على أبنائه.

وأكد أنه لم يخرج من محيط نطاق المسجد، وانه شاهد المتهم علاء رجب وبحوزته سلاح نارى، محلى الصنع، وعن سؤال المحكمة للشاهد عن معرفته لأي من المتهمين الذين شاركوا في التجمهر، أكد الشاهد أنه رأى 3 من المتهمين مشاركين في التجمهر، وأنه رأى المتهم على عامر في المسجد، وكان ممسك بميكروفون المسجد وكان بيدعى على الرئيس.

وأضاف الشاهد أنه رأى المتهم عصام أبو عميرة وآخر، يقتادان أمين الشرطة أشرف عبد المعز لداخل المسجد، وأضاف الشاهد انه شاهد المتهم بدر محمود كان بيصلى العصر، ونادى في الميكروفون على دكتور أو جراح للذهاب لأحدى المستشفيات الخاصة.

وأشار الشاهد الى أنه رأى المتهمان مصطفى شعبان، ومحمد إبراهيم للحظات في المظاهرات، وأضاف الشاهد أن شخص لا يعرف هويته طلب أن يأخذ أمين الشرطة المصاب أشرف عبد المعز من داخل المسجد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهمًا، إلى محكمة الجنايات لقيامهم في أغسطس 2013، بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة، والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.