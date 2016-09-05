تأجيل “مذبحة كرداسة” لـ26 سبتمبر لإستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأثنين، تأجيل محاكمة 156 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، لجلسة 26 سبتمبر، لإستكمال سماع الشهود، كما امر بضبط وإحضار 5 شهود.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة العامة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة