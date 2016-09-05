إعلام طنطا يناقش "مخاطر الحمل المبكر على صحة الأم"

نظم مركز إعلام طنطا التابع للإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم الاثنين ، ندوة صحية لمناقشة " مخاطر الحمل المبكر على صحة الأم"، بمقر الوحدة الصحية بقرية دفره التابعة لدارة مركز طنطا .

تأتى الندوة فى إطار الحملة التى تتبناها الهيئة تحت شعار صحتنا وراحتنا بتنظيم أسرتنا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالغربية، وحاضر فيها دكتورة مزايا الجوهرى استشارى النساء والولادة بمستشفى المنشاوى بطنطا ، وأداراها إبراهيم عبد النبى ، وشيماء عبد الرحمن.

وأكدت الجوهرى فى كلمتها أن الحمل المبكر له مخاطر عديدة على صحة الأم تجعلها عرضة لمضاعفات خطيرة قد تودى بحياة الأم وجنينها، أو وليدها كالنزيف الشديد أثناء الولادة وتعسر الولادة وما يترتب على هذا الأمر من ضرورة إجراء توسعة أو عملية قيصرية للأم ، وفى حالات كثيرة للحمل المبكر قد يولد الجنين غير مكتمل النمو أو يولد بوزن ناقص.

ويرجع ذلك إلى عدم تهيئة الرحم لصغر سن الأم الحامل الأمر الذى يؤدى إلى حدوث حالات تمزق وحالات نزيف شديد قد تؤدى إلى وفاة الأم والجنين ، كما أوضحت أن من المشاكل التى قد تنتج عن الزواج المبكر حدوث ما يعرف بتسمم الحمل هذا خلافا للأضرار النفسية والتى تنتج عن عدم قدرة الفتاه فى هذه المرحلة على تحمل المسئولية.

وأشارت إلى أهمية الرضاعة الطبيعية و أثرها الإيجابى على صحة الطفل وأهمية المتابعة الدورية مع الطبيب أثناء فترات الحمل مع ضرورة عمل التحاليل الطبية اللازمة.

وأكد الإعلامى إبراهيم عبد النبى أن استمرار صعود معدل النمو السكانى بهذا الشكل يشكل خطرا جسيما على نجاح الخطط التنموية والاقتصادية بالدولة كما تؤثر على انخفاض المستوى المعيشى مما يؤثر بدوره على انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومى ، كما تؤثر أيضا على فرص حصول المواطن على حقه فى الخدمات الطبية والصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن.