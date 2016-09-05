حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن عرض جديد أو مبادرة لكنك تصادف الكثير من الانتقادات غير البنّاءة، فلا تعبأ بها

عاطفياً: انتبه لوضعك العاطفي لأنه يبدو مربكاً وكعادتك تكون ضائعاً لكن ليس هنالك ما يستحق القلق

صحيا: الهدوء هو افضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصاً هذا اليوم

برج الثور

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالخير والايجابيات، وتتواصل بصورة ايجابية فترتفع شعبيتك، وتؤدي مخيّلتك دورًا ايجابيًّا في خلق بعض الفرص

عاطفياً: لا تتسرّع في تصرفاتك مع الشريك لأن عامل الثقة مفقود بينكما، الشكوك حاضرة دائماً لتؤجج الموقف

صحياً: المحافظة على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أنها تساهم براحة ذهنية صافية

برج الجوزاء

مهنياً: يحذرك أحد الزملاء من المواجهات الصعبة اليوم، ويطلب إليك التفكير ملياً قبل أي تصرف، وانتبه مما يحاك خلف الستار

عاطفياً: الجهر بمشاعرك تجاه الشريك مهمّ جداً، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال

صحياً: شدة الضغوط اليومية تبعدك عن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال من القلق الشديد

برج السرطان

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً استثنائية وظروفًا عامة تدعم توجّهاتك وتحركاتك باتجاه البدء بمشروع كبير تخطط له منذ سنوات

عاطفياً: تمارس سحراً وجاذبية لا يقاومان، وتعرف لقاءً استثنائيّاً أو عودة لحبيب قديم أو مصالحة بعد توتّر

صحياً: حاول الترفيه عن نفسك بأي نشاط يبعدك عن هموم العمل ومشاغل الحياة لترتاح نفسياً

برج الأسد

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على مشروع مهني طالما استأثر باهتمامك، وتخوض تجارب خاصة جداً

عاطفياً: الشفافية والحب الصادق أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعك والشريك إلى تفعيلها وتوطيدها

صحياً: استعد لمرحلة صحية تتخلص فيها من كل ما يؤلمك وترتاح نفسياً

برج العذراء

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرصة للربح أو لإطلاق مشروع كبير تعلق عليه آمالاً كبيرة

عاطفياً: أنانية الشريك باتت مزعجة جداً، لذا عليك تدارك الأمر والتصرّف بفاعلية كبرى

صحياً: إذا شعرت بأنّ حرارتك مرتفعة جداً وبدوار شديد، لا تتردد في زيارة الطبيب لتلقي العلاج الضروري

برج الميزان

مهنياً: يوحي هذا اليوم ببعض الافكار المهينة البنّاء والمفيدة جداً، وربما تقدم على حملة استقطاب للرأي العام وتشرح فكرة

عاطفياً: علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تؤسس لها على قواعد صلبة لئلا تنهار عند أول اهتزاز

صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، إحذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهي قد تحمل الكثير من المفاجآت

برج العقرب

مهنياً: تتفاءل هذا اليوم كثيراً بتحقيق رغباتك وأحلامك وتجعل الآخرين يصغون إلى مخططّاتك

عاطفياً: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه

صحياً: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلاماً خفيفة، لكن عليك مراجعة الطبيب لمعرفة الأسباب ووصف العلاج المناسب

برج القوس

مهنياً: تتخلص اليوم نهائياً من بعض التعقيدات التي تعاكسك ويسلّط الضوء على قضية مهنية

عاطفياً: مهما سعى بعضهم للنيل من سمعتك أمام الشريك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى وصاحب سمعة نظيفة

صحياً: لا تكن مقلاً في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة

برج الجدي

مهنياً: لا تؤجّل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها

عاطفياً: تجنب أي نقاش مع الشريك، إذ قد تستاء من بعض التفاصيل أوتواجه بعدائية من قبله

صحياً: كن حذراً هذا اليوم، ولا ترهق نفسك أو تتعبها في أمور لست مسؤولاً عن تنفيذها

برج الدلو

مهنياً: على الرغم من كل ما قد يحصل اليوم، تتابع تقدّمك بخطى ثابتة وأكيدة، وتحلّق عالياً وتكسب المزيد من أصوات التأييد

عاطفياً: التخطيط السليم والرؤية المستقبلية الجيدة، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر تطوراً في حياتك العاطفية

صحياً: قد تغرق في بحر من الأوهام تبقيك في حالة اضطراب دائم وانزعاج مستمر

برج الحوت

مهنياً: يتسبب أحد الزملاء بمشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً

عاطفياً: لا تقحم نفسك في شؤون الحبيب الخاصة جداً، فذلك قد يسبب لك بعض الخلافات معه

صحياً: تبدو أمام ناظري الآخرين صاحب رشاقة وصحة جيدة يحسدونك عليهما

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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