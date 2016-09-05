إصابة 5 عسكريين تونسيين في انفجار لغم بـ«القصرين»

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي، اليوم الاثنين، عن إصابة 5 عسكريين نتيجة وقوع انفجار لغم خلال عملية التمشيط الجارية بجبل سمامة بولاية القصرين.

وكانت نفس المنطقة قد شهدت فى وقت سابق اليوم انفجار لغم أسفر عن إصابة 4 عسكريين.

وقال “الوسلاتي” لوكالة تونس إفريقيا للأنباء «وات» اليوم الاثنين ، إن الإصابات التى لحقت بالجنود التسعة لا تشكل خطورة، مشيرًا إلى أن العناصر الإرهابية عادة ما تقوم بتطويق الأماكن التي تستقر فيها بالجبل بالألغام ، مؤكدًا تواصل عمليات التمشيط فى المنطقة.

أ ش أ