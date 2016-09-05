محافظ أسوان يوافق على افتتاح فصل تمريضى إضافى بكوم إمبو

​قام مجموعة من مواطنى مدينة كوم أمبو، كممثلين لأولياء أمور طلاب التمريض بتقديم الشكر للواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والذى فوجئ المحافظ بهم عقب انتهاء لقاءه الجماهيرى الأسبوعى بالمواطنين، اليوم الإثنين، وذلك لموافقته على افتتاح فصل تمريض إضافى بكوم أمبو، عقب تقدمهم بطلب فى اللقاء السابق، وسرعة استجابة المحافظ لهم وهو الذى سيساهم بدوره فى زيادة عدد فصول التمريض خلال العام الدراسى القادم، إلى 22 فصل دراسى بإجمالى 696 طالب وطالبة، بعد أن كانت 5 فصول تضم 150 طالبة فقط فى السنوات الماضية.

وأعطى اللواء مجدى حجازى، توجيهاته لمسئولى التضامن الاجتماعى بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعى لـ 9 مواطنين، بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات، لتحديد أنواع الصرف، والتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة، وللصرف منها على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية، مكلفًا مدير عام الصحة بدراسة علاج حالة على نفقة الدولة، وأيضًا دراسة طلب للالتحاق بفصول التمريض.

ووجه المحافظ، مديرية التنظيم والإدارة إلى إدارج حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة لمديرية التنظيم والإدارة، ضمن نسبة الـ 5 % فى التشغيل مستقبليًاً، علاوة على إدراج 13 طلب بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الاجتماعي، مراعاة لظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم، بالإضافة إلى إدراج طلب أحد الشباب ضمن مبادرة ” مشروعك “، بعد تقدمه بطلب لتوفير فرصة عمل له، للحصول على قرض ميسر لتنفيذ أحد المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر، مطالبًا رئيس مركز ومدينة أسوان بإدراج 3 حالات ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة المزمع إنشاؤها بأسوان، خلال الفترة القادمة مع قيام الوحدة المحلية بأسوان، بمعاينة أحد المنازل، وذلك لتضرر أصحابه من كسر ماسورة مياه.

كما كلف حجازى مدير الشباب والرياضة، بدراسة طلب أحد المواطنين لتنفيذ مشروع رياضى بمركز شباب بدر، مع دراسة شئون العاملين بالمحافظة، لطلب نقل لمجلس مدينة إدفو من مدينة أسوان، مراعاة للظروف المعيشية، موجهًا رؤساء مراكز أسوان وكوم أمبو وإدفو، لدراسة 4 طلبات، بشأن الحصول على قطع أراضى، بغرض استغلالها فى إقامة مشروع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى أو البناء عليها.