نشرة ONA| عودة معتز الدمرداش.. كواليس الموسم الجديد لـ«مننا وعلينا».. سوسن بدر ضيفة «الستات» على CBC

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

يعود الإعلامي معتز الدمرداش، إلى تقديم برنامج “90 دقيقة” على شاشة المحور، حيث تعاقدت القناة معه على العودة.. للمزيد

قال الإعلامي عمرو الكحكي في تصريح خاص لوكالة «ONA» اليوم الاثنين، إن أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “مننا وعلينا”، تبدأ يوم الجمعة المقبل على شاشة “النهار اليوم” في تمام الساعة الثامنة مساءً.. للمزيد

قال الإعلامي معتز الدمرداش، إنه سيعود إلى شاشة قناة المحور لتقديم «برنامج 90 دقيقة»، خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا أنَّه سيقدم 4 حلقات أسبوعية، بداية من السبت إلى الثلاثاء.. للمزيد

علمت «ONA» من مصادرها، أنه تم تكليف الإعلامي وليد رمضان بمنصب الرئيسي التنفيذي لشركة راديو النيل، والتي تشتمل على الإذاعات الأربع ” نغم إف إم، وميجا إف إم، وشعبي إف إم، هيتس” ..للمزيد

تستضيف الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج الصحافة اليوم، على شاشة النهار اليوم، الليلة، الدكتور محمد العدل المنتج والمخرج السينمائي، لتحليل ما تناولته الصحف عن أداء وزير الثقافة ومواقفه المختلفة حول السينما، وقضايا الحسبة، وإزدراء الأديان، والسينما المصرية، وفيلم اشتباك.. للمزيد

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي، النجمة الكبيرة سوسن بدر، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا.. للمزيد