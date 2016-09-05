متهم بالشهادة الزور بـ"مذبحة كرداسة" يعدل عن شهادته السابقة للمحكمة

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين، نظر جلسة إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة". تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة العامة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وبعد انتهاء المحكمة من سماع 15 شاهد إثبات، حضر شاهد الإثبات أشرف السيد عامل مسجد، والذى وجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور الجلسة الماضية، وقال بعد حلف اليمن إنه تعرض للتهديد عن طريق اتصالات هاتفية من مجهولين، وإنه غير أقواله خوفا على أبنائه.

وأكد أنه لم يخرج من محيط نطاق المسجد، وأنه شاهد المتهم علاء رجب وبحوزته سلاح نارى، محلى الصنع، وعن سؤال المحكمة للشاهد عن معرفته لأى من المتهمين الذين شاركوا فى التجمهر، أكد الشاهد أنه رأى 3 من المتهمين مشاركين فى التجمهر، وأنه رأى المتهم على عامر فى المسجد وكان ممسكا بميكروفون المسجد وكان بيدعى على الرئيس.

وأضاف الشاهد أنه رأى المتهم عصام أبو عميرة وآخر يقتادان أمين الشرطة أشرف عبد المعز لداخل المسجد، وأضاف الشاهد أنه شاهد المتهم بدر محمود كان بيصلى العصر ونادى فى الميكروفون على دكتور أو جراح للذهاب لأحدى المستشفيات الخاصة.

وأشار الشاهد إلى أنه رأى المتهمين مصطفى شعبان، ومحمد إبراهيم للحظات فى المظاهرات، وأضاف الشاهد أن شخص لا يعرف هويته طلب أن يأخذ أمين الشرطة المصاب أشرف عبد المعز من داخل المسجد.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.