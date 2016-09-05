«الأم تريز» فلاحة يوغوسلافية حاصلة على نوبل السلام..خدمت الفقراء دون كلل

كتب – مينا وجيه

ميلادها ونشأتها

ولدت “آجنيس غونكزا بوجاكسيو” في 26 أغسطس 1910م، بقرية سوكجية، وهى من أصول ألبانية، وقد هاجرت عائلتها المتدينة إلى يوغوسلافية، وعملت فى بداية طريقها كفلاحة إلى أن التحقت بمدارس “الفرير” الآباء اليسوعيين، حتى توفى والدها مما زاد من مرحلة إيمانها وتعلقها بالله، إلى أنر أرسلت للعاصمة الإيرلندية دبلن عام 1929 للدراسة والتأهيل الدينى.

> حياتها الرهبانية وخدمة الفقراء.

دخلت آجنيس السلك الرهبانى عام 1931، واختارت “تريز” اسم لها، وفى عام 1984 خلعت الزى الرهبانى الخاص بها وارتدت اللباس الهندى والمعروفة به حتى الأن، وفى عام 1950 أسست الأم “تريز” « جمعية راهبات المحبة »، والتى اهتمت بالأطفال اليتامى والمشردين.

مرضى الجزام وجمعية « جمعية أخوة المحبة »

أسست الأم تريز “جمعية أخوة المحبة” عام 1957، لرعاية مرضى الجذام، والأمر لم يتوقف الأمر هنا فقط، بل وصلت وهي في الخامسة والسبعين من العمر، ذهبت للحبشة لمساعدة المنكوبين هناك وأغاثتهم من الجوع والتشرد.

الأم «تريز» و الهند وطريقها لنوبل

وحولت الأم تريز،ا جزءًا من معبد “كالي” إلهة الموت والدمار عند الهندوس، إلى مركز لرعاية المرضى المستعصى شفائهم، حتى يحظوا باهتمام ويموتوا بكرامة، وأقامت “تريز” منزل “القلب النقي” وهو مخصص للمرضى المزمنين للرعاية بهم وخدمتهم على أكمل وجه، بجانب إنشاء “مدينة السلام” وهى عبارة عن منازل عديدة لإيواء أصحاب الأمراض المعدية، بجانب إنشاء أول ملجأ للأيتام بالهند، حتى حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1979 نظيرًا لأعمالها الخدمية للفقراء والمحتاجين.

من أهم أقوالها

كانت للأم تريز أقوال عديدة أثير بعضها الشكوك حول مدي إيمانها لكن على الجانب الأخر هناك أقوال ظهرت شدة إيمانها، فعل سبيل المثال قالت الأم تريز:

“إن عدم اكتراث بعض الناس الذين يمرون بالمرضى والفقراء والأطفال ولا ينظرون إليهم، يعود إلى أنهم فقدوا الإيمان والوعي، فلو كانت لهم القناعة الحميمة بأن الذي يزحف على الأرض وهو يتألم هو أخوه أو أخته، لكان تصرف بعكس ذلك”.

“هناك ألوف من الناس ترغب في أن تكون مثلنا، ولكن الله اختارنا نحن لنكون حيث نحن، وذلك لكي نساهم في فرح الآخرين ونحن نحبهم. إن الله يريد أن يحب بعضنا بعضًا، وأن يقدم واحدنا ذاته للآخر حتى ولو كان ذلك صعبًا للغاية”.

“لم تعد السماء تمثل شيئا بالنسبة لي, تبدو السماء مثل مكان خال وموحش”

مرضها و وفاتها

أصيبت بذبحة قلبية عام 1985 بروما، ما اضطرها إلى أن تخضع لعملية جراحية جرى خلالها زرع منظم للنبض، وفى عام1991 كانت في المكسيك وأصيبت بمرض ذات الرئة فأثر ذلك على عمل القلب، وعانت من مرض الملاريا والتهاب الصدر وخضعت لعملية جراحية في القلب عام 1996، حنى توفيت في كالكوتا الهندية في5 سبتمبر 1997 م.

إعلان قداستها

أعلن البابا فرانسيس أمس الأحد 4 سبتمبر، تطويبها كقديسة للكنيسة الكاثوليكية، حيق قاد فرانسيس قداس تطويبها أما حشد ضم مئات الألوف بساحة القديس بطرس بالفاتيكان، نظيرًا لأعمالها الإنسانية تجاه الأطفال والمشردين والمرضى.