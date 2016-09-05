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الملصقات الصغيرة على الفواكه لمعرفة..ماهو طبيعى و ماهو معدل وراثيًا

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الكثير منا لا يهتم بالملصقات العديدة التي تكون على الخضروات والفواكه، فنحن عندما نراها نقوم بنزعها بدون أن ننتبه لما عليها، لكي يتم غسلها، على الرغم من أهمية تلك الأرقام التي وضعت لتنبيه المشتري إلى أمر في غاية الأهمية

والسبب وراء وضع تلك الكتابة التي قد يراها البعض على أنها مزعجة بعض الشيء ولا فائدة من وجودها، شاهد تلك الصورة وستتعرف على ما هو مدون على الخضروات والفاكهة  لماذا تختلف الأرقام كما هو موضح بالصورة أسفل، فالمنتج العضوي وهو الطبيعي والذي لم يتم استخدام أي أسمدة أو مبيدات كيماوية خلال زراعته، ولم تستخدم مياه الصرف الصحي في إثماره، يحمل خمسة أرقام، بعكس المنتجات العادية التي هي مكونة من أربعة أرقام فقط، والتي تم خلالها استخدام المبيدات الكيماوية.

أما بالنسبة للمعدل وراثيا، فهو الذي لا ينصح الأطباء باستخدامه لمراعاة الصحة العامة، فنحن يجب علينا أن ننتبه لما هو مدون على هذه الملصقات لتجنب الأمراض لنا ولجميع أفراد أسرتنا.
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